Der Lebensmittelhersteller Knorr benennt seien "Zigeunersauce" um und reagiert damit auf die aktuelle Rassismusdebatte. Der Mutterkonzern Unilever teilte auf Anfrage der "Bild am Sonntag" mit, der Begriff "Zigeunersauce" könne negativ interpretiert werden. Deshalb habe man sich entschieden, der Sauce einen anderen Namen zu geben. In absehbarer Zeit finde man das Produkt als "Paprikasauce Ungarische Art" in den Regalen der Lebensmittelhändler.



Den Begriff "Zigeunersauce" im Bereich der Küche gibt es seit mehr als 100 Jahren. Im Nachschlagewerk für die klassische Küche von Escoffier ist er schon 1903 zu finden. "Zigeunersauce" bezeichnet eine würzige, scharfe Sauce mit stückigen Einlagen. Die Sauce wird heute in der Regel aus Tomaten hergestellt, häufig mit Paprika, Zwiebeln, Essig und Gewürzen. Die Diskussion über den Produktnamen "Zigeunersauce" wird schon seit Jahren geführt. 2013 hatte Knorr eine Umbenennung noch abgelehnt.