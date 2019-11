Kurz am Verschluss gedreht, ein Zisch und sprudelndes Wasser landet in unserem Trinkglas: Fakt ist, dass ein Teil des CO2 sofort beim Öffnen entweicht. Der Rest ist im Wasser gelöst und wird später freigesetzt, sagt Ulrich Gromke vom Umweltbundesamt in Dessau.

Er rechnet vor, wie viel CO² beim Trinken im Vergleich zum Autofahren anfällt: "In einem Liter Mineralwasser sind vier bis acht Gramm CO2 drin. Und wenn ich jetzt schaue, ein PKW darf ab 2020, 95 Gramm CO2 pro Kilometer emittieren. Und wenn ich das jetzt auf eine Kiste Mineralwasser hochrechne, dann komme ich auf ungefähr 700 Meter."

700 Meter Autofahrt produziert also genauso viel CO2 wie eine Kiste Mineralwasser. Im Vergleich zu Herstellung und Transport schlägt der Flascheninhalt aber gerade mal mit fünf Prozent zu Buche, meint der Experte.

Getränke-Kohlensäure wird nicht auf CO2-Bilanz gerechnet

Kohlensäure in Getränken wirkt auf die Umwelt. In der CO2-Bilanz Deutschlands wird sie aber nicht mitgerechnet, erklärt Ulrich Gromke. Unter anderem, weil Kohlensäure in Mineralwasser ganz natürlich vorkommen kann, zum Beispiel aus vulkanischen Quellen. Oder es wird wie beim Bierbrauen aus Pflanzen gewonnen.

Gromke sagt: "CO2 aus biogenen Prozessen, zum Beispiel aus der Vergärung, wird nicht berücksichtigt in der Bilanz, weil man sagt, das erfolgt in einem Kreislauf. Also ich erzeuge zwar CO2, aber das wird nachher auch wieder in den Pflanzen gebunden."

Beim Bierbrauen entsteht weit mehr Kohlensäure, als für das Getränk benötigt wird. Das überschüssige Gas wird zum sogenannten Vorspannen der Flaschen genutzt. Damit lässt sich Bier leichter abfüllen. Dabei entweicht allerdings Kohlendioxid, was mit mehr als 20 Prozent zu den Treibhausgasemissionen beiträgt, sagt ein Projektbericht der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.

Brauereien nutzen überschüssige Kohlensäure

Immer öfter fangen vor allem große Brauereien das entweichende CO2 durch sogenannte Rückgewinnungsanlagen auf. Denn Bierkohlensäure sei auch ein begehrter Rohstoff, heißt es vom Deutschen Brauer-Bund: "Die Bierkohlensäure wird in Brauereien […] auch bei der Entleerung von Biertanks und bei der Herstellung von alkoholfreien Bieren sowie anderen alkoholfreien Getränken, wie Spezi und Limonaden, genutzt. Ungenutzte Kohlensäurebestände werden mitunter an andere Brauereien (innerhalb der Braugruppen) weitergegeben bzw. an Dritte verkauft."

Einen Schritt weiter in Punkto Klimaschutz geht Coca Cola in der Schweiz. Für das vom Konzern hergestellte Mineralwasser Valser wird seit Anfang des Jahres CO2 aus der Luft gefiltert und für das Wasser aufbereitet. Es ist das erste klimaneutrale Mineralwasser der Schweiz, heißt es vom Unternehmen schriftlich.

Weiter heißt es: "Daher war es für uns ein logischer Schritt, CO2 aus der Luft für seine Karbonisierung zu verwenden. Außerdem führt VALSER als erstes Schweizer Mineralwasser PET-Flaschen aus 100 Prozent recyceltem PET ein […]. Dadurch […] sinkt der CO2-Ausstoss um bis zu 75 Prozent."