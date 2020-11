Komiker Karl Dall gestorben

Karl Dall, der vor allem als Komiker bekannt wurde, ist tot. Er starb am Montag nach Angaben seiner Familie an den Folgen eines Schlaganfalls. Dall, der 79 Jahre alt wurde, hatte den Hirnschlag vor zwölf Tagen bei Dreharbeiten der ARD-Serie "Rote Rosen" erlitten. Erst Anfang November war der Schauspieler als Alt-Rockstar Richie Sky in die Telenovela eingestiegen.