Kommentar zur Bund-Länder-Schalte Jetzt ist auch mal gut mit der Meckerei!

Es ist ja nicht so, als würde der Staat mit Absicht Betriebe in Existenznöte zwingen. Die Situation ist zwar nicht mit einem Krieg vergleichbar, allerdings wohl die schlimmste Krise der Nachkriegszeit. Die politischen Verantwortlichen versuchen, die Schäden so gering wie möglich zu halten, zum Beispiel durch Wirtschaftshilfen.