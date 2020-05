Dabei dürfe die Corona-Krise keine Auswirkungen auf das Investitionsgeschehen haben, fordert Gastel. Hintergrund ist, dass der Bund die Deutsche Bahn im Zuge der Krise mit mehreren Milliarden unterstützt, um den Rückgang an Ticketbuchungen auszugleichen. Daran ist jedoch die Bedingung geknüpft, dass auch die Bahn einen harten Sparkurs einschlägt, das heißt, weniger Geld für Personal und Investitionen ausgeben soll. Für den Bundestagsabgeordneten ist das das falsche Signal. Er fordert kontinuierliche Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur der Deutschen Bahn, die sich seiner Ansicht nach auch nicht verschieben lassen.

ein unbeschrankter Bahnübergang in Sachsen Bildrechte: imago images/Mario Hösel

In Mitteldeutschland sind rund 47 Prozent der Bahnübergänge ohne technische Sicherung, also ohne Ampel oder Schranke, wie eine Nachfrage der "Umschau" bei der Deutschen Bahn ergab. Demnach sind in Sachsen 597 der insgesamt 1.248 Bahnübergänge ohne technische Sicherung. In Sachsen-Anhalt sind es 260 der 873 Bahnübergänge. In Thüringen ist sogar mehr als die Hälfte, nämlich 681 der 1150 Bahnübergänge, ohne technische Sicherung. Laut Definition der Deutschen Bahn bedeutet "ohne technische Sicherung", dass weder Ampeln noch Schranken auf eine mögliche Gefahr hinweisen, sondern Verkehrsteilnehmer sich selber vor dem Überqueren des Bahnübergangs eine Übersicht der Strecke verschaffen müssen. Solche Bahnübergänge befinden sich zwar laut Deutscher Bahn "fast ausschließlich auf verkehrsarmen Strecken", doch auch hier könnte beispielsweise eine Investition in Halbschranken für mehr Sicherheit sorgen.