Im Dienste der Verordnungen

Donnerstag, 23. April 2020, 9 Uhr. Die erste Dienstbesprechung in der Stadtverwaltung an diesem Tag. Oberbürgermeister Matthias Berger will klären, wie sich die neue Corona-Schutz-Verordnung auf das Leben in Grimma auswirkt.

Berger erklärt: "Der Informationsfluss läuft hier in Sachsen über die Interessenvertretungs-Verbände. Bei uns ist das der Sächsische Städte- und Gemeindetag. Es ist ungefähr so, als wenn der ADAC im Krisenfall die Information vom Bundesverkehrsministerium an die Autofahrer weitergibt." Matthias Berger (parteilos), Oberbürgermeister von Grimma. Bildrechte: dpa

Keine Knöllchen

Matthias Berger ist bekannt für seine markigen Worte. Wenn sich der 52-Jährige über etwas ärgert, dann nimmt er kein Blatt vor den Mund. So auch jetzt in der Virus-Krise. Manche seiner Kollegen sind da pragmatischer. Christian Nandansky vom Ordnungsamt zum Beispiel. Seit einigen Wochen verteilt er keine Knöllchen mehr, sondern ist nur noch im Dienste der Corona-Verordnung unterwegs:

Es ging weniger um die Kontrollen als darum, die Bürger zu beruhigen. Wenn man dieses Schreiben vom sächsischen Staatsministerium liest, das war für viele unverständlich. Wir haben da selber oft zusammengesessen, haben Fragen zusammengetragen, die wir beantworten müssen, um den Leuten das besser zu erklären. Christian Nandansky, Ordnungsamtsleiter Grimma

Die Menschen in Grimma hätten aber Verständnis für die Maßnahmen, sagt Nadansky. Vielleicht auch, weil sie krisenerprobt sind. Zwei Hochwasser haben sie erlebt. Der Unterschied ist nur, dass die Katastrophe damals in Form von Schlamm und Wasser direkt in den Wohnzimmern stand.

Gefahr ist nicht sichtbar

So sagt Martina Lehnigk, die Leiterin des Bürgeramtes: "Hochwasser, man konnte die Schäden sehen, da war jeder betroffen irgendwo. Und das ist eine andere Situation als heute. Die Gefahr ist nicht sichtbar. Die hört man nur in irgendwelchen Fernsehberichten und Reportagen."

Das Krisenstabszentrum des Landkreises Leipzig in Grimma. Bildrechte: MDR/ Lydia Jakobi Die Folgen der Pandemie sind aber sehr wohl greifbar. Geschlossene Restaurants, Kurzarbeit, Notbetreuung – da brauche man einen kühlen Kopf, sagt Oberbürgermeister Berger, der als gelernter Rechtsanwalt seit 19 Jahren für seine Stadt streitet: Es gebe ein paar Leitsätze, die sollte man als Kommunalpolitiker hochhalten. "Die Summe der Einzelinteressen ist was anderes als das Wohl der Allgemeinheit. Und ich bin für die Allgemeinheit da", sagt Berger. Das gelte in ruhigen Zeiten genauso wie jetzt.

Vorm Fenster seines Büros packen die Markthändler ihre Stände zusammen. Der Gürtelhändler schiebt seinen Mundschutz unters Kinn. Ein weiterer Tag im Krisenmodus geht zu Ende.