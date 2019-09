Bei einem Konzert in Essen sind am Samstagabend 20 Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Viele Menschen wurden in Essener Krankenhäusern behandelt. Laut Feuerwehr erlitten zahlreiche weitere Besucher einen Schock. Bei dem Open-Air-Konzert der Rapper Materia und Casper am Essener Baldeneysee seien am Abend insgesamt etwa 20.000 Besucher gewesen.