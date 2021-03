Dr. Christian Karagiannidis: Wir haben Prognosemodelle erstellt von unserer Fachseite aus, die ganz klar gezeigt haben: Wenn wir jetzt wieder öffnen und sich dann das Virus besonders schnell verbreitet – und da ist ein Nachteil diese britische Mutante – dann bleibt uns eine dritte Welle auf der Intensivstation nicht erspart. Das müssen wir unbedingt verhindern, weil das Personal einfach viel zu erschöpft ist, noch einmal so viele Patienten zu behandeln. Was wir auch sehr schön zeigen konnten, ist, dass, wenn wir uns jetzt richtig beeilen mit dem Impfen, dass wir eine realistische Chance haben, diese dritte Welle zu verhindern. Und deswegen ist mein Credo ganz klar: Wir müssen noch ein bisschen die Füße still halten. Das bedeutet nicht, dass man alles geschlossen halten muss. Wenn wir jetzt über Öffnungsmaßnahmen diskutieren, was in meinen Augen durchaus legitim ist und was man auch tun sollte, dann dürfen wir nicht den Fehler machen, dass wir einfach unkontrolliert öffnen und sich das Virus einfach so verbreitet. Sondern wenn wir das tun, müssen wir das unter strengsten Kontrollen machen. Und unter "ganz intensivem Testen" und unter "strengen Kontrollen" verstehe ich, dass am Eingang kontrolliert wird, ob die Maske richtig sitzt, etc. Dann haben wir auch eine realistische Chance.