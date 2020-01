Krankenhausessen hat in Deutschland nicht zu Unrecht einen schlechten Ruf. Das geht aus einer Untersuchung des Deutschen Krankenhaus-Instituts hervor. Vorstand Karl Blum sagte der ARD, das liege unter anderem daran, dass an dem Essen besonders gespart werde.

So hätten Krankenhäuser 2018 im Schnitt 3,84 Euro pro Tag und Patient ausgegeben. 2005 seien es noch knapp 4,50 Euro gewesen. Damit sanken die Ausgaben um gut 9 Prozent – während die Kosten für Lebensmittel und Personal aber stiegen.

Zudem seien viele Krankenhausküchen veraltet. Im Durchschnitt sind die Küchen in Kliniken 29 Jahre alt. Dennoch plant lediglich ein Drittel der Kliniken, in den kommenden Jahren zu investieren. Die Küchen stünden nicht an erster Stelle der Prioritäten, erläutert Blum.