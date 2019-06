Patientinnen mit Brustkrebs im Frühstadium sollen künftig einen Biomarker-Test als Leistung der gesetzlichen Krankenkassen in Anspruch nehmen können. Einen entsprechenden Beschluss fasste am Donnerstag der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), in dem Kassenärzte und gesetzliche Krankenkassen Empfehlungen erarbeiten. Der Test könne bei der Entscheidung helfen, ob eine Chemotherapie nach einer Operation sinnvoll ist. Die Entscheidung könnte in Deutschland schätzungsweise 20.000 Frauen pro Jahr betreffen.