Der Fall erinnert an die Mordserie des Krankenpflegers Niels Högel in Niedersachsen. Er wurde wegen Dutzender Morde mehrfach zu lebenslanger Haft verurteilt. Auch Högel hatte Patienten mit Medikamenten in Lebensgefahr gebracht, um sie dann wiederbeleben zu können. In zahlreichen Fällen gelang das nicht.