Schneller als "normale" Mopeds Krause-Duos gehören quasi zu Gewinnern der Einheit. Laut Einigungsvertrag dürfen diese weiterhin mit 60km/h durch die Straßen düsen, obwohl die Höchstgeschwindigkeit bei Kleinkrafträdern bis zu 50 Kubikzentimeter Hubraum 45 km/h beträgt. Das wurde für alle Kleinkrafträder der DDR, die vor dem 28. Februar 1992 erstmals in den Verkehr gekommen sind, so verankert, um sie den bundesdeutschen Kleinkrafträdern gleichzustellen.



Zudem wird hier so nur der Führerschein AM benötigt, der bereits auch mit 16 Jahren erworben werden kann.