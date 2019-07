Auch in der Vergangenheit machten Aktionen gegen Neonazis und deren Vorhaben Schlagzeilen, so zum Beispiel im Jahr 2014 in Wunsiedel in Oberfranken. Dort marschieren jedes Jahr Neonazis in Gedenken an den Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß auf. Die Aussteigerinitiative "Exit Deutschland" hatte einen rechten Marsch durch den Ort einfach umfunktioniert. Dabei wurde die Losung ausgegeben, dass für jeden Meter, den die Neonazis liefen, 10 Euro an das Aussteigerprogramm gespendet wurden. 10.000 Euro kamen so für "Exit Deutschland" zusammen. Den rechten Lauf begleiteten die Gegendemonstranten außerdem mit buntem Konfetti, Spruchbändern und Siegerurkunden für die unfreiwilligen Teilnehmer.