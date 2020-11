Mit einer „außerordentlichen Wirtschaftshilfe“ will nun die Regierung Firmen unterstützen, die im November schließen mussten . Die Abschlagszahlungen sollen, laut Bundeswirtschaftsminister Altmaier, noch bis Ende November erfolgen. Die Hilfen von 10 Milliarden Euro sollen aus dem Topf für die Überbrückungshilfen kommen. Unterstützt werden sollen auch indirekt betroffene Firmen.

Auch die Umsatzverluste der Kultur- und Veranstaltungsbranche durch den Teil-Lockdown im November werden mit Zuschüssen pro Woche der Schließungen in Höhe von 75 Prozent des durchschnittlichen Wochenumsatzes im November 2019 gewährt. Der Bund will dann in einem unbürokratischen Verfahren bis zu 75 % des Fehlbetrages übernehmen.