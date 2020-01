Coronavirus-Gefahr 7.000 Menschen sitzen auf Kreuzfahrtschiff fest

Wegen des Verdachts auf das Coronavirus sitzen Tausende Passagiere an Bord eines Kreuzfahrtschiffes im Hafen der italienischen Stadt Civitavecchia fest. Italienischen Behörden zufolge sollen sich rund 7.000 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord der "Costa Smeralda" befinden.

Eine Touristin aus der chinesischen Sonderverwaltungszone Macao habe Symptome wie Fieber und Atemprobleme gehabt, teilte die Reederei mit. Sie und ihr Mann waren laut Medien am 25. Januar am Flughafen in Mailand angekommen. Die Frau sei auf dem Schiff medizinisch versorgt und isoliert worden, drei Ärzte wären dafür an Bord gegangen.