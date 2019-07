Ein maltesisches Kreuzfahrtschiff hat vor der griechischen Halbinsel Peloponnes 111 Migranten auf dem Weg nach Italien an Bord genommen. Wie die griechische Küstenwache am Sonntag mitteilte, war das Boot 40 Seemeilen vor der Peloponnes im Ionischen Meer in Seenot geraten. Das Kreuzfahrschiff "Marella Discovery" habe die Migranten, unter denen sich auch 33 Minderjährige befanden, anschließend in den Hafen Kalamanta in Griechenland gebracht. Aus welchen Staaten die Migranten stammen, blieb zunächst unklar.