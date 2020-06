Und wer es (mal) nicht schafft, sonntags 19:50 Uhr einzuschalten, kann die Sendung in der Mediathek sehen - wann immer er will.

In der 90-minütigen Sondersendung zum Jubiläum "30 Jahre Kripo live" sind am 4. Juni um 20:15 Uhr im MDR Fernsehen noch einmal die spektakulärsten Kriminalfälle aus den letzten 30 Jahren zu sehen, die die Menschen in Mitteldeutschland bewegt haben.

Dieses Logo stand bis 2013 für "Kripo Live"-Beiträge. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

So wird es um den Mordfall der 20-jährigen Anja Blum in Rietzel (Sachsen-Anhalt) gehen. In der Nacht zum 11. Juni 2005 wurde sie auf dem Nachhauseweg überfallen und ermordet. Mit Hilfe einer DNA-Analyse wurde der Nachbar als Täter überführt. Die Eltern haben in ihrem Wohnort eine Gedenkstätte für ihre Tochter errichtet. In der Sendung reden sie mit Moderator Gerald Meyer darüber, wie die Tat ihr Leben verändert hat.