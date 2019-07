Außerdem unterstützen die Experten Prof. Dr. Adolf Gallwitz, Dr. Carsten Babian und Dirk Kremser die Gesprächsrunde mit ihrem Fachwissen in den Bereichen Profiling, Rechtsmedizin und Rechtsfragen. Die Aufklärung spannender Kriminalfälle wird so noch einmal nah und authentisch nacherzählt.

In den ersten Episoden rekonstruieren Moderator Mattis Kießig und seine Gesprächspartner die Suche nach einen Mehrfachmörder, beschäftigen sich mit einer Diebesbande, die von Dresden aus agierte und ihr Diebesgut international verkaufte, blicken zurück auf den Mordfall Yangjie Li, der Dessau-Roßlau über Monate in Atem hielt und befassen sich mit einem Mord in Gera, der geschah, nur um ein Auto zu klauen.