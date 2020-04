Coronavirus So managen die Gesundheitsämter die Krise

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vergangene Woche davon gesprochen, dass es wichtig sei, Gesundheitsämter personell so aufzustellen, dass eine gute Rückverfolgung von Covid-19-Infizierten möglich ist. In diesem Zusammenhang hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in dieser Woche die Software "BaySim" (Bayerisches System für Infektionsmanagement) vorgestellt.

Über 400 zusätzliche Behördenmitarbeiter sollen zudem in dem von Corona stark betroffenen Bundesland die Gesundheitsämter unterstützen. Auch in Mitteldeutschland hat man bereits vor einigen Wochen begonnen, die Gesundheitsämter personell breiter aufzustellen. Wie haben sich die Maßnahmen ausgewirkt?

Auf Nachfrage des MDR-Magazins "Hauptsache Gesund" heißt es vom Sächsischen Gesundheitsministerium, dass die Ämter durch Neueinstellung, Umverteilung der Mitarbeiter innerhalb der Stadtverwaltung bzw. des Landkreises, durch Unterstützung von Studenten und Personal des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen zum momentanen Zeitpunkt gut verstärkt worden seien.

Außerdem unterstütze "durch den Bund rekrutiertes Personal". Demnach könnten die Ämter "sowohl ihre derzeitigen Aufgaben als auch die steigenden Anforderungen beim Anstieg der Fallzahl meistern. Eine zusätzliche Aufstockung durch Personal des Freistaates ist nicht erforderlich", heißt es vom Ministerium.

Ähnliche Meldungen kommen von den einzelnen Gesundheitsämtern. So heißt es beispielsweise vom Landkreis Görlitz, dass 46 Mitarbeiter aus anderen Fachämtern für die Mehrbelastung zur Verfügung stehen würden. Man gehe aber davon aus, dass es sich um keine dauerhafte Aufgabe handele. Insofern bestehe nicht der Bedarf, neues Personal einzustellen. Die "Aborderung" erfolge demnach aus anderen Fachämtern.

Aktuell fehle selbst für diese Personalbedarfsplanung die Zeit. "Gebraucht werden jedoch Fachkräfte für Hygieneüberwachung, Hygieneingenieure, Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen mit hygienischen Zusatzqualifikationen sowie ärztliches Personal", so die Bilanz aus Dresden. Von all diesen Berufsbildern gebe es zu wenig Qualifizierte im öffentlichen Dienst. Die Erfolgschancen, etwaige Stellen zu besetzen, seien demnach "extrem gering".

"In Sachsen-Anhalt hat eine personelle Aufstockung der Gesundheitsämter bereits stattgefunden - sowohl durch Personal aus der Verwaltung als auch durch Ärzt*innen, Pflegekräfte und weiteres Assistenzpersonal des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung", heißt es vom Gesundheitsministerium Sachsen-Anhalt.