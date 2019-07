Leipziger Land Ärger um Hagelschutzkanonen

Unmut bei Anwohnern

Das Umweltamt im Landkreis Leipzig bearbeitet derzeit eine Bürgerbeschwerde. Konstanze Morgenroth, stellvertretende Pressesprecherin des Landkreises Leipzig, kann sich dazu noch nicht äußern, kennt aber ähnlich gelagerte Fälle: "Die Beschwerden gehen in Richtung Lärmbelästigung, dass es zu häufig betrieben wird beziehungsweise, dass es aufgrund der Hagelschutzkanonen in der Region nicht mehr zu Regen kommt."

Frühere Beschwerden wurden abgewiesen, weil die Richtwerte für seltene Ereignisse – wozu das Zünden einer Hagelschutzkanone genau wie ein Feuerwerk zählen – laut Umweltamt "weit unterschritten und im Nachtzeitraum eingehalten wurden". Im Gegensatz zum Feuerwerk ist die Hagelschutzkanone nicht genehmigungspflichtig.

Wie die Kanone funktioniert

Bei drohendem Unwetter muss schnell reagiert werden, sagt Matthias Möbius, Vorstand von Obstland Dürrweitzschen: "Man schaut das Wetterradar an. Man bekommt ja heutzutage viele Informationen. Und wenn sich dunkle, graue Wolken andeuten, dann fängt man an zu schießen. Die Aktivierung der Kanone findet per Telefon statt, wird eben wie ein Anruf ausgelöst.

Die Hagelschutzkanone erzeugt eine Druckwelle, die nach oben in die Wolke geht und punktuell den Zug der Wolke etwas stören soll. Matthias Möbius, Obstland Dürrweitzschen

Eine von sechs Hagelschutzkanonen der Obstland AG. Bildrechte: MDR/Maren Beddies Die Hagelschutzkanone erzeugt Druckwellen mithilfe eines Acetylen-Sauerstoff-Gemischs, das auch bei Löt- und Schweißbrennern verwendet wird. Erfunden wurde diese Kanone schon im 19. Jahrhundert. Führt sie dazu, dass es weniger regnet? Im Gegenteil, sagt Diplom-Meteorologe Florian Rost vom MDR-AKTUELL-Wetterstudio: "Dadurch, dass man diese Wolken impft, bringt man sozusagen eine größere Fläche rein, an der sich der Wasserdampf in der Wolke ansammeln kann, so dass die Hagelkörner insgesamt kleiner werden, aber eben auch mehr Kondensationskerne für Regentropfen zur Verfügung stehen, so dass sogar mit mehr Regen zu rechnen ist." Den will auch die Obstland AG, denn nur stark wasserbedürftige Birnen, Kirschen und Erdbeeren werden künstlich bewässert.

Weitere Maßnahmen

Die übrigen Plantagen sind vom Wetter abhängig. Wenn nun Hagelschlag droht, stehen bei der Obstland AG sechs Kanonen bereit. Die helfen aber auch nur, wenn das Eiskorn in der Wolke noch nicht zu groß ist. Deshalb werden zusätzlich an Bäumen in häufiger bedrohten Flächen Hagelschutznetze angebracht. Aber auch nicht flächendeckend, weil sie Früchte beschatten und den Reifeprozess erschweren.

So sehen Kirschen mit Hagelschaden aus. Bildrechte: MDR/Maren Beddies Aus Kostengründen kann so nur ein Teil der Plantagen geschützt werden. Ein paar Flächen sind zusätzlich gegen Hagelschäden versichert. Nach ersten Schäden um Pfingsten und im Juli sagt Obstland-Vorstand Möbius: "Also wir wissen jetzt schon wieder, wir melden Schäden an, die Hagelversicherung kalkuliert und wird uns nächstes Jahr die Prämie wieder erhöhen."