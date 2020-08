Der Chef der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, kritisierte die schnelle Zulassung scharf. Er sagte der "Rheinischen Post", er halte die Vorgehensweise für ein hochriskantes Experiment am Menschen. Die entscheidende dritte Testreihe sei noch nicht erfolgt. Er habe den Eindruck, dass ein autoritär regierter Staat seine Leistungsfähigkeit demonstrieren möchte. Es sei unverantwortlich, ganze Bevölkerungsgruppen bereits in diesem Stadium der Entwicklung zu impfen.

Der Virologe Alexander Kekulé gibt dem russischen Anti-Corona-Impfstoff keine großen Erfolgschancen. Kekulé sagte im MDR-AKTUELL-Podcast, es habe andere Versuche mit ähnlichen Impfstoffen gegeben, etwa gegen Tuberkulose, Malaria, Ebola. Nirgendwo sei bisher etwas Vernünftiges herausgekommen. Putin habe auf ein System gesetzt, mit dem andere renommierte Forscher gar nicht erst angefangen hätten. Es wäre jetzt Glück, wenn es in dem Fall einfach mal klappe. "Das will ich nicht ausschließen", so Kekulé.