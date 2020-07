Zum ersten Mal nach dem Corona-Lockdown vor rund vier Monaten haben Hunderte Touristen am Ballermann wieder Party gemacht und die in Spanien geltenden Corona-Schutzvorschriften missachtet.

Bildrechte: dpa

Die Regionalzeitung "Última Hora" titelte "Chaos" und berichtet, vorwiegend betrunkene Touristen hätten an der Playa de Palma Straßenhändler umarmt, hemmungslos mit Fremden geflirtet, keine Masken getragen und die Abstandsregeln nicht eingehalten.



Das Blatt schrieb, die Lage sei am Sonnabend am Ballermann völlig außer Kontrolle geraten. Besonders auf der berühmt-berüchtigten Bierstraße wurde gefeiert, als hätte es das Coronavirus nie gegeben. Die Polizei schritt nicht ein. Die Regionalregierung von Mallorca hatte bereits am Donnerstag die Corona-Regeln verschärft. Wer ab Montag Mund und Nase nicht bedeckt, dem drohen 100 Euro Strafe. Nur am Pool und am Strand gilt keine Maskenpflicht.