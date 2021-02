Schlagzeilen machte auch ein Vorfall zehn Jahre zuvor: 2006 konnte der später als Vergewaltiger verurteilte Mario M. bei einem Hofgang den Wärtern entkommen und auf das Gefängnisdach klettern. Dort blieb er 20 Stunden lang, bis er schließlich zum Einlenken gebracht werden konnte. Mario M. hatte eine 13-jährige Schülerin über Wochen gefangen gehalten und vergewaltigt. 2014 gelang es dem zu 15 Jahre Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung Verurteilten erneut, auf das Dach einer JVA zu klettern – diesmal in Bautzen.

24 Stunden am Tag wird S. beobachtet

Beim ehemaligen KSK-Soldaten Philipp S. soll ein weiterer Vorfall in einem sächsischen Gefängnis offenbar unbedingt verhindert werden. Nach dem Suizid von Dschaber al-Bakr gab es in Sachsen eine Gefängnisreform, die Behörden wollten besser auf mutmaßliche islamistische Terroristen vorbereitet sein. Doch auf einen ehemaligen KSK-Soldaten sind die Gefängnisse offenbar nicht vorbereitet. Die JVA-Mitarbeiter schienen unsicher, wie am besten mit dem Gefangenen zu verfahren sei.

S. wird in einen sogenannten Absonderungshaftraum gebracht. Im Prozess beschreiben zwei JVA-Mitarbeiterinnen diesen speziellen Raum. So sei er mit einer großen Panzerglasscheibe ausgestattet, durch die Gefängniswärter den Verdächtigen rund um die Uhr bewachen. Das Licht sei den ganzen Tag an, nur nachts zum Schlafen werde es leicht gedimmt. Eine Stunde Hofgang bekommt S. pro Tag. Dabei ist er an Händen und Füßen gefesselt, auch unter der Dusche werden ihm die Fesseln nicht abgenommen.

Diese Maßnahmen, darauf weist auch die Verteidigerin Annette Clement-Sternberger vor Gericht immer wieder hin, stehen im Gegensatz zu den Empfehlungen, die die Gefängnispsychologen abgeben. Bereits wenige Tage nach der Einweisung von Philipp S. empfehlen Sie, den Wärter vor der Glasscheibe zu entfernen, den Gefangenen nur noch halbstündlich zu kontrollieren und in einen anderen Haftraum zu verlegen. Außerdem solle die Vorbereitung zur Übernahme in die reguläre U-Haft vorgenommen werden. Laut §49 des sächsischen Untersuchungshaftvollzugsgesetzes dürfen solche Maßnahmen wie bei Philipp S. nur dann länger als 24 Stunden aufrechterhalten werden, "wenn sie zur Abwehr einer in der Person des Untersuchungsgefangenen liegenden Gefahr unerlässlich ist." Das KSK ist die Eliteeinheit der Bundeswehr – machte zuletzt abeer vor allem negative Schlagzeilen. Bildrechte: dpa

KSK-Mann habe sich "manipulativ" verhalten

Doch die Empfehlungen der Psychologen werden nicht umgesetzt. Vor Gericht beschreiben die kommissarische Leiterin der JVA Dresden und eine Abteilungsleiterin, warum sie sich gegen diese Empfehlungen entschieden haben. So sei die Einschätzung der Psychologen nur ein Teil der Entscheidung, wie scharf S. bewacht würde. Die Abteilungsleiterin sagte am vergangenen Mittwoch vor Gericht aus, der Haftbefehl, das unklare Motiv, die Möglichkeit von weiteren Mittätern, sein Verhalten im Gefängnis und vor allem seine Ausbildung als Elitesoldat des KSK hätten für die Sicherungsmaßnahmen gesprochen.

Augenscheinlich hatte sich S. im Gefängnis sehr höflich und zurückhaltend gegeben. Das sagten einer der Psychologen und die JVA-Mitarbeiterinnen aus. Doch offenbar konnten sie dieses Verhalten schwer einschätzen. So sagen die damalige kommissarische Leiterin des Gefängnisses und die Abteilungsleiterin übereinstimmend aus, der KSK-Mann habe sich manipulativ verhalten. So habe er den Bediensteten sofort das "Du" angeboten, habe darauf hingewiesen, dass er wie sie, Beamter sei. Es habe eine Situation gegeben, in der S. gesagt habe, damit die Bediensteten weniger Arbeit hätten, könne man auf einen Teil der Fesseln auf dem Weg zur Dusche doch verzichten.

Antwort des KSK braucht drei Monate

Die Abteilungsleiterin beschreibt, dass man danach alarmiert gewesen sei. Der Gefangene habe sich sehr beobachtend verhalten, als würde er sich die Abläufe im Gefängnis ganz genau anschauen. In Zusammenhang mit seiner Ausbildung sei unklar gewesen, wie gefährlich der Oberstabsfeldwebel wirklich sei. Im Prozess zeigt sich: Die JVA versuchte, mehr über den Ausbildungsstand des Elitesoldaten herauszufinden. Sie schreibt an das LKA Sachsen, das Bundesverteidigungsministerium, die Bundeswehr und schließlich an das KSK in Calw.

Im Juni habe sie mit einem KSK-Soldaten am Telefon gesprochen, sagt die Abteilungsleiterin aus. Der habe ihr gesagt, dass S. mit bloßen Händen einen Menschen töten könne. "Da habe ich mich natürlich bestätigt gefühlt." Tatsächlich unterstreichen ein Schreiben der Bundeswehrverwaltung im Juli 2020 und ein Schreiben des KSK Mitte August 2020, welche Fähigkeiten der Soldat hatte.

Der Soldat ist zum Töten ausgebildet

So sei S. in der Anwendung "letaler Gewalt" geschult, auch im Nahkampf. Das bedeutet, er ist dazu ausgebildet, wenn nötig, Menschen zu töten. Er habe die höchste Ausbildungsstufe für alpines Gelände, könne also Hindernisse überwinden und kenne sich mit Seilen und Knoten aus. Nicht nur könne er selbst Geiseln befreien und sich zum Beispiel aus großer Höhe abseilen, er sei auch trainiert, selbst Geiselnahmen zu überstehen. Auch unter Folter sei er in der Lage, sich ein Bild von seiner Umgebung zu machen und, wenn möglich, eine Flucht vorzubereiten. Die JVA Dresden: Dort war Philipp S. inhaftiert. Bildrechte: dpa

Mittlerweile ist der Angeklagte auf freiem Fuß – er muss sich derzeit vor dem Landgericht Leipzig wegen Verstoßes gegen das Waffen-, Sprengstoff- und Kriegswaffenkontrollgesetz verantworten. Im Herbst vergangenen Jahres hatte ein Gericht erst die strengen Maßnahmen in der Untersuchungshaft für den Soldaten gelockert. Später setzte es seine U-Haft ganz aus. Seitdem muss sich Philipp S. mehrmals im Monat bei der Polizei melden.