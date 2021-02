Die Reaktion des Bundesverteidigungsministeriums fiel deutlich aus, nachdem die Polizei im Mai 2020 auf einem Grundstück im sächsischen Collm Waffen und Sprengstoff gefunden hatte. "Jeder, der in irgendeiner Art und Weise radikal in der Bundeswehr auffällt, hat in unseren Streitkräften keinen Platz", sagte Ministerin Annegret-Kramp-Karrenbauer (CDU) kurz darauf. Sie sprach von "Härte und Konsequenz", mit der nun gehandelt werde, es war von der Operation "Eiserner Besen" die Rede.

Denn es war nicht irgendjemand, auf dessen Privatgrundstück damals unter anderem zwei Kilogramm Sprengstoff, Blendgranaten, eine Kalaschnikow, Tausende Schuss Munition und Zeitschriften mit rechtsextremen Gedankengut gefunden worden waren, zum größten Teil vergraben im Garten. Der Beschuldigte Philipp S. war zu diesem Zeitpunkt Oberstabsfeldwebel des Kommandos Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr. Das KSK ist die Eliteeinheit der Bundeswehr, zuständig unter anderem für Geiselbefreiungen und den Schutz deutscher Militärbasen im Ausland. Stationiert sind die Soldaten im baden-württembergischen Calw.

Das KSK ist die Eliteeinheit der Bundeswehr – steht aber in der Kritik. Bildrechte: dpa Der Waffen- und Sprengstofffund beim KSK-Soldaten hat Konsequenzen: In erster Linie für Philipp S. Er wurde festgenommen und saß bis Dezember 2020 in Untersuchungshaft in der JVA Dresden – davon mehrere Monate in Absonderungshaft ohne Kontakt zu anderen Gefangenen, wie die kommissarische Leiterin der JVA später im Prozess berichtet. Philipp S. kam schließlich gegen Auflagen frei, im Januar 2021 startete der Prozess vor dem Landgericht Leipzig gegen ihn. Die Anklage lautet: Verstöße gegen das Kriegswaffenkontroll-, das Sprengstoff- und das Waffengesetz.

Aber auch für das KSK sind die Folgen gravierend. Bereits zuvor hatte der Militärische Abschirmdienst (MAD) in der Eliteeinheit mehrere rechtsextremistische Verdachtsfälle festgestellt. Zudem kam heraus, dass beim KSK weitere Munition verschwunden war. Im Sommer 2020 kündigte Ministerin Kramp-Karrenbauer dann als Reaktion auf den Waffen- und Sprengstofffund in Collm eine umfassende Reform an: Die zweite Kompanie des KSK wurde aufgelöst, ein Rotationssystem für Kommandeure eingeführt.

Kalaschnikow keine Kriegswaffe, Sprengstoff einsatzbereit

Als Ende Januar der Prozess gegen Philipp S. vor dem Landgericht Leipzig startete, war das Medieninteresse riesig. Der KSK-Soldat gestand zu Prozessbeginn, die Waffen und den Sprengstoff in seinem Garten vergraben zu haben. Er habe die Gegenstände aus Restbeständen der Bundeswehr gesammelt und damit auf Munitionsengpässe und Materialprobleme bei der Elitetruppe regiert. Er sei jedoch davon ausgegangen, dass es sich um nicht einsatzfähiges Material gehandelt habe, gab er zu Protokoll.

Zum Teil wird diese Angabe später von der Aussage eines Waffenexperten des LKA Sachsen gestützt. Laut diesem war zumindest die in Collm gefundene und 1968 in Polen hergestellte Kalaschnikow nicht mehr als automatische Waffe einsatzfähig. Möglich seien höchstens noch Einzelschüsse – die ursprüngliche Anklage wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz fiel damit weg, übrig blieb lediglich ein Verstoß gegen das Waffengesetz.

Ähnlich sieht es bei der gefundenen Munition aus. Von den mehreren Tausend Schuss unterschiedlichen Kalibers fallen laut der Verteidigung des Angeklagten lediglich 361 Patronen unter das Kriegswaffenkontrollgesetz, dies sei als minder schwerer Fall einzustufen.