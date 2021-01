Im Februar geht im Werk 2 in Leipzig die Konzertsaison richtig los. Dazu kommen Faschingsveranstaltungen oder die Weinmesse aus Rheinland-Pfalz – eigentlich. Dieses Jahr bleiben die Hallen fürs Erste leer. Der Terminkalender dagegen ist brechend voll. Die Pandemie mache es möglich, sagt Antje Hamel vom Werk 2: "Was wir auch mittlerweile machen, ist, dass wir eine Veranstaltung verlegen und haben dann für den Verlegetermin noch einen Ausweichtermin in petto. Also wir sind im Grunde doppelt und dreifach gebucht, und welcher Termin es dann wird, das weiß Corona."

Bis mindestens Ende März werde es keine Veranstaltungen geben, meint Antje Hameln. Wie es dann weitergehe, sei ungewiss. Nicht nur für die Veranstalter, auch für Künstlerinnen und Künstler und Agenturen. Alle säßen in einem Boot und alle zögen an einem Strang, betont Hameln: "Also es gibt viele Gentlemen‘s Agreements und viele Telefonate, es wird jetzt auch nicht so krass an vertraglichen Punkten festgehalten, so wie es vielleicht vor Corona war, da ist man schon sehr flexibel."