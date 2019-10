Passagierflug Langstreckenrekord von New York nach Sydney

Die australische Fluggesellschaft Qantas hat den bisher längsten Nonstop-Passagierflug unternommen. Ohne Zwischenstopp flog eine Boeing 787-9 von New York nach Sydney. Nach 19 Stunden und 16 Minuten landete die Maschine in der australischen Stadt. An Bord waren 49 Menschen. Vier Piloten wechselten sich im Cockpit ab. Ihre Gehirnströme und ihr Reaktionsvermögen wurden überwacht.