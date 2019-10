Hörer machen Programm Flughafen, Güterzüge, Autobahn: Lärm belastet Halle-Ost

Lärm macht krank. Diese Aussage ist nach dem heutigen Stand der Forschung unbestritten. Ein Großteil des alltäglichen Lärms entsteht durch Verkehr gerade in den Städten. Die Folge für viele Menschen: Schlafstörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das erlebt auch MDR-Aktuell-User Thomas Krake aus Halle. Er wohnte im Osten der Stadt am Hufeisensee. Gerade nachts sei der Lärm durch Bahn und Flugzeuge enorm. Thomas Krake will wissen, was dagegen getan wird.

von Christian Werner, MDR AKTUELL