Ein halbes Jahr nach dem brutalen Mord an der bulgarischen Journalistin Viktorija Marinova im nordbulgarischen Russe ist der Täter zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in der Donaustadt befand einen 21-Jährigen für schuldig, die TV-Moderatorin vergewaltigt und ermordet zu haben. Der Bulgare, der nach der Tat in Deutschland gefasst worden war, hatte sich in dem Schnellverfahren schuldig bekannt. Er vermied damit eine lebenslange Haftstrafe.