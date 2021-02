Sie hat eine Empfehlung, wie sich Erwachsene verhalten sollten: "Klappe halten, Weiteratmen und zuhören. Kinder haben häufig nicht die Erwartung, dass wir so eine gescheite Antwort, die alle Probleme mit einem Schlag löst, aus dem Hut ziehen." Kinder bräuchten vielmehr einen Menschen, der ihnen zuhöre – wo sie das Gefühl bekämen, es komme etwas an und es werde vielleicht etwas passieren.

Frühe Aufklärung kann Kinder schützen. Einmal, weil sie das Wissen bekommen, bestimmte Handlungen zu begreifen und einzuordnen. Sie bekommen aber auch das Vokabular, um zu beschreiben, was passiert ist. Doch all dieses Wissen kann den Kindern nur etwas nützen, wenn ihre körperlichen Grenzen auch im Alltag respektiert werden, erklärt Diplomsozialpädagogin Heike Mann: "Das Kind weiß, genau, zu wem es auf den Arm will. Kinder zeigen sehr wohl an, was sie möchten oder nicht."