Es knallt und blitzt, es glitzert und Goldregen füllt den Abendhimmel aus. Die Besucher auf einem Dorffest im Kyffhäuser Kreis konnten vor Kurzem ein Feuerwerk erleben, das beinah abgesagt worden wäre, weil es so trocken war.

Feuerwerker Uwe Scheffler ist erleichtert. Er arbeitet seit sechzehn Jahren als Pyrotechniker und freut sich immer über zufriedene Kunden:

Beim diesjährigen Stadtfest in Dresden gab es ein Feuerwerk. Bildrechte: dpa Wenn das Feuerwerk vorbei ist, zum Beispiel auf einer Hochzeit, dann kommt auch die Braut selber, mit Tränen in den Augen auf dich zu und dann weißt du, dass es gut war. Uwe Scheffler Pyrotechniker

Feuerwerke wegen Trockenheit oft abgesagt

Aber es hat sich was verändert. Einige Besucher, schätzungsweise fünf Prozent, fänden das Feuerwerk inzwischen immer blöd, sagt Scheffler, weil es der Umwelt schade und zu laut sei.

Und er spürt die Auswirkungen der Trockenheit. In den letzten zwei Jahren sei es besonders schlimm gewesen. Im vergangenen Jahr seien mindestens 20 Feuerwerke ausgefallen. "Und dieses Jahr wird es so weitergehen, weil es so trocken ist im Wald oder auf der Wiese," bedauert der Pyrotechniker. "Das Risiko, dass da irgendwas anbrennt, ist zu groß."

Lasershow statt Feuerwerk?

Die Deutsche Umwelthilfe fordert, privates Feuerwerk zu verbieten. Bildrechte: imago images / Geisser Ist des einen Leid des anderen Freud? Viele Veranstalter entscheiden sich im Moment für Lasershows, statt Feuerwerk. Thomas Deiwick entwickelt Lasershows, er ist "Laserist". Das ist die Berufsbezeichnung. Profitiert er von abgesagten Feuerwerken? Das Argument höre er öfter, sagt Deiwick. Gerade seit in den letzten drei, vier Jahren viele Feuerwerke wegen Trockenheit abgesagt worden seien. "Aber insgesamt kann man nicht sagen, dass das überwiegt und dass die Lasershows davon mehr profitieren als vorher."

Vielleicht ändert sich das in Zukunft. Laut Umfrage des Civey Instituts würden knapp 60 Prozent es befürworten, wenn in dicht besiedelten Umgebungen nicht mehr geböllert werden dürfte.

Lasershows erzählen Geschichten

Aber was ist die mögliche Alternative überhaupt? Die Lasershow? Für die braucht es viel Zeit am Computer. Für drei Minuten Spektakel aus Laser, Nebel und Musik braucht Thomas Deiwick etwa einen Monat Zeit zum Programmieren. Das Ergebnis sind Lichtshows, die eine Geschichten erzählen. Vor Kurzem hat er eine Feuerwehrshow entwickelt. Inklusive Tonspur: "Mein Name ist Sankt Florian, Schutzpatron des Feuerwehrmanns. Seit langer Zeit nun schon wache ich über eure Männer, ich erzähle euch davon," schallt es aus den Lautsprechern.

Im Schlosspark in Potsdam werden Bilder mit Laser und Licht an die Wände geworfen. Bildrechte: imago images / Future Image Während die Musik immer dramatischer wird, blitzen Worte auf, gestochen scharf: "Männer, die durchs Feuer gehen." Ein Blitz schlägt in einen Baum ein, Feuerwehrmänner rücken in Schutzkleidung aus. Alles wird durch feine Linien mit einem Lasergerät an die Wand projiziert. Man sieht nur Silhouetten und kann trotzdem die Geschichte erkennen. Das macht für Thomas Deiwick den Reiz aus. Er beobachte, dass die Leute totenstill würden und sich während der Show in einer anderen Welt befänden. Das sei das Tolle daran. Viele hätten so etwas noch nie gesehen, schwärmt Deiwick.