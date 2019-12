Bei mehreren teils schweren Lawinenabgängen sind in den Österreicher und Schweizer Alpen am Donnerstag mehrere Menschen verschüttet worden. Im Skigebiet Ankogel im österreichischen Bundesland Kärnten wurde nach Polizeiangaben ein Wintersportler lebend aus den Schneemassen geborgen.

In Andermatt sucht ein mit Helikoptern gelandetes Rettungsteam nach Vermissten. Bildrechte: dpa

Im Skigebiet Andermatt in der Zentralschweiz ging am Vormittag eine Lawine auf eine markierte Skipiste nieder. Zwei Leichtverletzte konnten bis zum Nachmittag aus den Schneemassen am Oberalppass geborgen werden. Sie wurden in ein Krankenhaus geflogen. Die Kantonspolizei Uri ging aufgrund von Zeugenaussagen davon aus, dass noch mehr Menschen durch die Lawine verschüttet wurden. Ein Polizeisprecher sprach von einer "Lawine von beachtlicher Größe".