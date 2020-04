Ausgangsbeschränkungen Sind weitere Lockerungen ethisch vertretbar?

Leben zu schützen, das ist oberstes Ziel in der Corona-Pandemie. Nur aus diesem Grund hat die Politik so umfangreiche Maßnahmen getroffen: Wochenlang waren Unternehmen, Schulen und Läden dicht und sind es zum Teil noch immer. Genau das stellt nun aber Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble infrage. Wir sollten nicht alles vor dem Schutz des Lebens zurückstellen, sagte er in einem Interview.