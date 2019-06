Die Lebenshaltungskosten liegen in Deutschland knapp über dem EU-Durchschnitt.

Die Lebenshaltungskosten liegen in Deutschland knapp über dem EU-Durchschnitt.

Nachbarländer deutlich teurer Deutsche Lebenshaltungskosten knapp über EU-Durchschnitt

Im Vergleich zu den Nachbarländern lebt es sich in Deutschland im EU-Vergleich recht günstig. Die Lebenshaltungskosten liegen hier etwa 4,3 Prozent über dem Durchschnitt, in Dänemark zahlt man dagegen 38 Prozent mehr. Billiger ist es dagegen in östlicher Nachbarschaft.