Burkhard Veigel ist als erfinderischer Fluchthelfer aus der DDR bekannt. Er baut für die Flucht von Jürgen und Barbara May einen amerikanischen Straßenkreuzer, ein wahrhaftiges Schiff auf der Straße, um. Jürgen May ist zu dieser Zeit ein bekannter und erfolgreicher Sportler – bis er in der DDR in Ungnade fällt und seitdem von der Stasi-Behörde beobachtet wurde.