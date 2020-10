In der Nähe von Paris ist ein Mann auf offener Straße enthauptet worden. Bei dem Opfer handelt es sich nach Polizeiangaben um einen Geschichtslehrer, der seinen Schülern im Rahmen seines Unterrichts zum Thema Meinungsfreiheit die Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte. Die Anti-Terror-Fahnder der Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen. Nach Angaben aus Justizkreisen wurden inzwischen bereits vier Personen in Gewahrsam genommen. Die Festgenommenen, darunter ein Minderjähriger, seien aus dem Familienkreis des Angreifers.

Titelbild von Charlie Hebdo Bildrechte: IMAGO

Französischen Medien zufolge soll sich der Angriff nahe einer Bildungseinrichtung in Conflans Saint-Honorine ereignet haben. Zum Täter gehen die Angaben auseinander. Ein TV-Sender berichtet, die Polizei habe ihn erschossen. Anderen Berichten zufolge wurde er schwer verletzt und starb später an den Schussverletzungen.



Die Polizei war nach Ermittlerangaben zu der Schule nordwestlich der französischen Hauptstadt gerufen worden, weil Augenzeugen einen Verdächtigen in der Nähe beobachtet hatten. Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie die Leiche des Lehrers und wurden von dem mutmaßlichen Täter bedroht.