Die Zahl der Schulleitungen, die von körperlichen oder verbalen Angriffen auf Lehrer berichten, ist einer Umfrage zufolge deutlich gestiegen. In einer repräsentativen Forsa-Befragung im Januar und Februar für den Verband Bildung und Erziehung (VBE) gaben 34 Prozent der deutschen Schulleitungen an, dass es in den vergangenen fünf Jahren in ihren Einrichtungen Fälle gab, in denen Lehrer körperlich angegriffen worden seien. Bei der Befragung 2018 waren es nur 26 Prozent.

Lehrerin vor Grundschülern in Erfurt Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

VBE-Chef Udo Beckmann forderte die Kultusministerien auf, die Lehrkräfte zu unterstützen. Das gilt demnach auch für die in Grundschulen, die mit 40 Prozent am meisten von körperlichen Angriffen berichteten. Dazu Beckmann: "Jüngere Kinder können ihre Emotionen noch nicht so gut kontrollieren und wissen sich manchmal nicht anders zu helfen." Trotzdem sei die Zahl bedenklich.



Beleidigungen oder Drohungen in der Schule und im Internet werden dagegen am häufigsten von Leitungen der Haupt-, Real- und Gesamtschulen gemeldet. Hier waren es 73 Prozent (Schule) und 52 Prozent (Internet). An Gymnasien scheint es dagegen friedlicher zuzugehen. Aber auch hier meldeten die Leitungen mehr Vorfälle.