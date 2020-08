Corona-Risikopatienten Gibt es besondere Schutzprivilegien für Lehrkräfte?

Im Falle einer Freistellung gilt in Sachsen, Sachsen-Anhalt wie auch in Thüringen, dass die entsprechende Lehrkraft Aufgaben erledigt, bei der kein Kontakt zu Schülerinnen und Schülern nötig ist – etwa Korrekturen oder Unterrichtsvorbereitung als Zuarbeit für Kolleginnen und Kollegen.

Ilka Hoffmann, Vorstandsmitglied der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, denkt, dass der Klassenraum für Menschen mit erhöhtem Infektionsrisiko kein sicherer Ort ist: "Ich wüsste nicht, dass an anderen Arbeitsplätzen ohne Abstand mit 30 Menschen in sehr engen Räumen, ohne Belüftungsmöglichkeiten gearbeitet wird und dann auch noch die Reinigung sehr suboptimal erfolgt. Also tatsächlich gab es da große Versäumnisse, auch in der Nacharbeit, was Handhygiene, Waschmöglichkeiten betrifft. Also da sind Schulen sehr schlecht aufgestellt."