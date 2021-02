Lehrerin Petra Lau fragt sich, weshalb Lehrkräfte bei der Impfung nicht früher drankommen: "Wir sind immer eng mit Schülern konfrontiert und wollen ja in Perspektive unsere Arbeit fortsetzen. Und die Aussagen der zuständigen Minister sowohl in Sachsen als auch im Bund sind da noch nicht viel konkreter geworden. Und ich wünsche mir da Aussagen, wie das erfolgen soll."

Auch Sachsen-Anhalts Bildungsminister Tullner sagt: "Ich hielte es für klug, Lehrkräfte der Impfkategorie 2 zuzuordnen." Doch dann gibt es Aussagen wie die aus dem sächsischen Kultusministerium: Auf die Frage, wie Minister Piwarz zu früheren Impfungen in Bildungsberufen steht, antwortet seine Sprecherin Susann Meerheim: "Wir unterstützen alles, was dazu führt, dass die Schulen und Kitas wieder öffnen können und der Präsenzunterricht in Zukunft abgesichert ist." Erst auf weitere Nachfrage heißt es: Ja, der Minister sei für eine höhere Priorisierung und setze sich im Kabinett und in der Kultusministerkonferenz dafür ein.

Am Ergebnis ändert das bisher nichts: Lehrer und Erzieher werden nicht hochgestuft. Auch nicht in der neuen Impfverordnung. Sie soll vor allem berücksichtigen, dass der Astrazeneca-Impfstoff in Deutschland nur für Menschen unter 65 zugelassen wird, erklärte Bundesgesundheitsminister Spahn. "Deswegen werden wir die Priorisierungsgruppen beibehalten, so wie sie sind, aber eben sagen: Astrazeneca jeweils in der Gruppe für 18- bis 64-Jährige, zum Beispiel – aktuell Priorisierungsgruppe 1 – Pflegekräfte, medizinisches Personal, das dann eben damit auch geimpft werden kann." Wie sein Ministerium bestätigt, ist es im Entwurf für die Verordnung dabei geblieben. Bei den Beratungen von Bund und Ländern am Montag war eine frühere Impfung von Lehrkräften laut Teilnehmern zwar ein Thema, wurde aber abgelehnt.