In Großbritannien sind im Anhänger eines Lastwagens 39 Leichen gefunden worden. Das teilte die örtliche Polizei mit. Das Fahrzeug stamme vermutlich aus Bulgarien und sei in einem Industriegebiet in Grays östlich von London gefunden worden, so die Polizei. Die Leichen seien in der Nacht zu Mittwoch gefunden worden, sie würden derzeit obduziert. Laut Polizei könne dies ein "langwieriger Prozess" werden.