Gut eine Woche nach dem Fund von 39 Leichen in einem Kühllastwagen in Großbritannien haben Ermittler mehrere weitere Tatverdächtige festgenommen. Sicherheitskräfte vollstreckten am Freitag in Irland einen europäischen Haftbefehl gegen einen 23-jährigen Mann, wie die britische Polizei mitteilte. Parallel fasste auch die Polizei in Vietnam zwei Verdächtige wegen des Verdachts des Menschenschmuggels. Die Festnahmen erfolgten in der vietnamesischen Provinz Ha Tinh, aus der auch ein Großteil der Todesopfer stammen soll, wie die dortige Polizei am Freitag erklärte.

Dem festgenommenen 23-Jährigen werden Totschlag in 39 Fällen sowie Menschenhandel und Einwanderungsvergehen vorgeworfen. Die britischen Behörden wollen seine Auslieferung beantragen. Er stammt aus Nordirland.

Appell an weitere Verdächtige

Darüber hinaus richteten die Polizei einen Appell an zwei weitere Verdächtige, sich den Behörden zu stellen. Dabei handelt es sich um eine Brüderpaar, das ebenfalls aus Nordirland kommt und ein Transportunternehmen in der nordirischen Stadt Armagh betreibt. Es sei im Verlauf der Ermittlungen ein Lastwagen sichergestellt worden, der in Verbindung mit den Brüdern stehe. "Wir brauchen Sie, um diese Untersuchung zu unterstützen", sagte Chefinspektor Daniel Stoten von der Polizei der Grafschaft Essex in der nordirischen Hauptstadt Belfast an die Männer gerichtet.

Die Polizei habe bereits mit dem älteren Bruder telefoniert. Nähere Angaben zu dem Gespräch machte Stoten nicht. Es sei aber unerlässlich, die 40 und 34 Jahre alten Männer persönlich zu verhören.

Geschäftsmodell "illegaler Aufenthalt"

Den beiden Verdächtigen aus Vietnam wird ebenfalls vorgeworfen, in den Fall verwickelt zu sein. Ihr Geschäftsmodell sei es, die Ausreise und den "illegalen Aufenthalt" im Ausland für andere Menschen zu organisieren, teilte die vietnamesische Polizei mit.

Am 23. Oktober waren die Leichen von 31 Männern und acht Frauen in einem Kühllaster entdeckt worden. Der Fahrer des Wagens, ein 25-jähriger Nordire, wurde bereits wegen Totschlags, Beteiligung an Menschenhandel, Beihilfe zur illegalen Einwanderung sowie Geldwäsche angeklagt. Drei weitere Verdächtige kamen gegen Kaution frei.