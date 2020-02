Also ich sag mal so, mehr geht natürlich immer, aber wir haben natürlich sehr gute Verbindungen, mit sehr guten Anschlussmöglichkeiten.

Auferkamp zählt auf: "Ich sage jetzt einfach mal Richtung Österreich, über München, der direkte Umstieg auf die Eurocitys über Dresden, über Berlin Richtung Polen, Richtung Prag etc. Also ich denke wir sind da sehr gut angebunden."

Centermanager Oehme fühlt sich durch das Bahnhofsranking bestätigt. Er will weiter investieren in den Leipziger Hauptbahnhof. Vor allem weil sich im Umfeld was tut: Hotels eröffnen, westlich vom Bahnhof entsteht ein neues Wohnviertel. Ganz viele potenzielle Besucher also, die es sich im zeppelin-kompatiblen Leipziger Hauptbahnhof gemütlich machen können.