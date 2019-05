Wissenschaftler des Leipziger Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung starten am Donnerstag vom kanadischen Vancouver aus zu einer Expedition im Pazifik. Mit dem Forschungsschiff "Sonne" wollen sie in den kommenden fünf Wochen untersuchen, was mit Plastikmüll in den Weltmeeren passiert und wie er sich verteilt.