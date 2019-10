Am 8. Oktober ist in Leipzig der "Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien 2019" verliehen worden. Der Leipziger Journalist Arndt Ginzel ist einer der diesjährigen Preisträger. Er und der Dresdner Kamermann Gerald Gerber bekamen die Ehrung als Team für ihren journalistischen Beitrag zur Pegida-Berichterstattung im Sommer 2018. Der "Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien" wird seit 2001 von der Medienstiftung der Sparkasse Leipzig vergeben. Er ist eine Würdigung für Journalisten, die sich trotz zu befürchtender Anfeindungen für eine unabhängige Berichterstattung einsetzen. Der dritte Preisträger in diesem Jahr ist der österreichische TV-Moderator Armin Wolf. Der Preis ist mit insgesamt 30.000 Euro dotiert.

Der Reporter Arndt Ginzel erinnerte in seiner Dankesrede an die "Hutbürger"-Debatte, in die er und Kameramann Gerald Gerber im Sommer 2018 am Rande einer Demonstration in Dresden geraten waren. Ginzel gehörte zu dem Fernsehteam, das mit einem ZDF-Beitrag von einer Pegida-Demo für großes mediales Aufsehen sorgte und Debatten in den Sozialen Netzwerken auslöste. Der Anlass war ein Mann, der in dem Bericht zu sehen war. Er trug einen schwarz-rot-goldenen Hut und wollte die Reporter daran hindern, ihn zu filmen. Die sächsische Polizei hielt daraufhin das Fernsehteam eine Zeitlang fest. Der Dresdner Polizeipräsident Horst Kretzschmar sicherte im Nachgang zu, dass dieser Vorfall in der Polizei aufgearbeitet werde. Er bekräftigte zudem, dass die Polizei sich für die Pressefreiheit im Land einsetze.