"Wenn es mehr regnet und diese Menge überschritten wird, dann speichern wir das Regenwasser zunächst im Kanal, da haben wir Stauraum geschaffen, wo wir das zurückhalten können", erklärt Meyer. "Und wenn die Menge dann zu groß ist, wird dann an verschiedenen Stellen im Netz in die Gewässer abgeschlagen." So soll auch im Notfall möglichst viel Wasser im Kanalsystem gespeichert werden.

Leipziger Wasserwerke wollen Klärwerk ausbauen

Damit zukünftig noch weniger Abwasser in die Flüsse gelangt, will Ulrich Meyer auch weiterhin viel Geld in den Netzausbau stecken. Dabei wurde schon viel erreicht: "Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viel in unser Kanalnetz investiert. Haben extrem viel Stauraum geschaffen, wo wir im Regenwetterfall Wassermengen oder Regenmengen zurückhalten können."

Nun soll auch das Klärwerk ausgebaut werden, sodass man mehr Abwasser durchschicken könne, sagt Meyer. Ebenso werde man sicherlich im Netz an der ein oder anderen Stelle investieren. Komplett auf die Einleitung zu verzichten sei aber unrealistisch, teilen die Wasserwerke mit.

Ökolöwe fordert mehr Maßnahmen für saubere Flüsse

Friederike Lägel vom Umweltbund Ökolöwe findet die Pläne nicht ausreichend. Nach ihrer Ansicht soll ein Großteil des Regens erst gar nicht in den Kanälen landen. "Es muss vielmehr darüber nachgedacht werden, Niederschlagswasser zurückzuhalten. Vor allem im Stadtgebiet ist es wichtig jetzt dafür zu sorgen, dass die Massen an Regenwasser erst gar nicht in die Kanalisation gelangen", meint Lägel.

Dass heiße, man brauche viel mehr Regenrückhaltung, begrünte Maßnahmen, Dachbegrünung und entsiegelte Freiflächen. Man müsse verbleibende Freiflächen besser schützen und brauche mehr begrünte Hinterhöfe.