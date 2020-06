Daniel Schmidt, Institut für Stadtgeschichte Gelsenkirchen Bildrechte: MDR/Exakt

Die Ausstellung zeigt unter anderem, wie Lenin eine Geheimpolizei gegründet hat. Vieles habe er vorbereitet, was später unter seinem Nachfolger Stalin noch gesteigert worden sei, sagt Daniel Schmidt. "Zwangskollektivierung mit enormen menschlichen Kosten, Millionen von Toten. Das ist in vielerlei Hinsicht in der unmittelbaren Herrschaftsphase von Lenin schon so gewesen", führt er aus.