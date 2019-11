Schätzungen zufolge leben in Asien nur noch etwa 80 Sumatra-Nashörner in freier Wildbahn.

Schätzungen zufolge leben in Asien nur noch etwa 80 Sumatra-Nashörner in freier Wildbahn. Bildrechte: dpa

Vom Aussterben bedroht Malaysias letztes Sumatra-Nashorn ist tot

Das letzte in Malaysia lebende Sumatra-Nashorn ist gestorben. Die Art war einst in weiten Teilen Südostasiens und sogar in Ostindien heimisch. Inzwischen gibt es weltweit nur noch knapp 80 Tiere in freier Wildbahn.