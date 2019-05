Die meisten Bürger wollen mehr Helligkeit – so lautet die Auskunft der Pressestelle der Stadt Grimma. Grimma bestückt nach und nach seine Straßenlaternen mit LED-Leuchten. Auch in Naunhof hat man umgerüstet. Für Bürgermeister Volker Zocher überwiegen die Vorteile der neuen Technologie. Die neuen Leuchten seien weniger reparaturanfällig und sie seien heller im Sinne der Sicherheit auf den Straßen. Ihm sei lieber, er habe hellere Leuchten, die weniger störanfällig seien.

Doch das hellere Licht der LED-Leuchten hat einen höheren Blau-Anteil, ähnlich dem Sonnenlicht. Franz Hölker, Ökologe und Leiter des Forschungsprojektes „Verlust der Nacht“, erklärt, dass der Körper durch das veränderte Spektrum das Signal erhalte, es sei noch Tag. Durch die falschen Signale stelle sich die Ruhephase in der Nacht nicht richtig ein. In der Folge könne es zu Schlaf- sowie Herz-Kreislauf-Störungen kommen.

Hölker zufolge belegen Studien, dass zu viel Licht in der Nacht krebserregend sein kann. Allerdings wisse man noch nicht genau, ab wann und ab welcher Intensität der Beleuchtung dies der Fall sei.

Licht in der Nacht könne allerdings auch nur ein Zeichen für Urbanität sein, also für viele andere Stressfaktoren, die auf den Menschen einwirkten. Hier werde es kompliziert, das auseinanderzurechnen, was eigentlich die wirkliche Ursache dafür sei.