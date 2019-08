Das bestätigt auch das Brautpaar Manuela und Daniel Hasenkrug aus Colbitz. Dort packen Freunde und Familie mit an und sorgen dafür, dass die Hochzeit nicht zu teuer wird. "Ich denke mir, dass die Leute an der Hochzeit richtig verdienen, weil wir bereit sind, die höheren Preise zu zahlen", sagt Daniel Hasenkrug. "Das erzeugt Druck, den man sich selbst auferlegt. Das ist das Problem."

Um das zu umgehen, suchen Paare den Ausweg in professioneller Unterstützung. Die Hochzeit wird zum Verkaufsschlager für Hochzeitsplaner. Zwei, die sich dabei ein Alleinstellungsmerkmal aufgebaut haben, sind Vivienne Leis und Tino Taubert. Das Ehepaar hat im sächsischen Callenberg eine "Event-Kapelle" gebaut. Ein Gebäude, das gegen Bezahlung Brautpaaren das Gefühl gibt, in einer Kirche zu heiraten. "Wir haben Anfragen aus 7 Bundesländern, 49 Buchungen allein in diesem Jahr. So kann es weitergehen", sagt Tino Taubert.