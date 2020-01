An sieben Tischen sitzen sich sieben Männer und sieben Frauen gegenüber. Alle Senioren haben etwas gemeinsam: Sie sind einsam. Das soll sich beim Speed-Dating ändern. Dabei sitzen jeweils eine Dame und ein Herr an einen Tisch – dann haben die beiden sechs Minuten Zeit, um sich kennenzulernen. Danach wird gewechselt.

Angelika hat klare Vorstellungen, was sie von ihrem Gegenüber erwartet: "Er muss gut aussehen. Ich habe einen Garten, fahre gern Auto und gern in den Urlaub. Dazu das passende Pendant wäre schon nicht schlecht." Manfred nimmt auf der anderen Seite des Tisches Platz. Der 72-Jährige ist etwas nervös: "Soll ich mich jetzt vorstellen?" Angelika antwortet: "Mir egal. Ich heiße Angelika, bin 68 Jahre alt. Bin schon seit längerem Witwe und alleine." Dann vertiefen sich die beiden ins Gespräch – bis die Glocke das Ende der Runde einläutet.

Manfred möchte nach dem Tod seiner Frau wieder mehr Kontakt haben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Manfred ist zum ersten Mal beim Speed-Dating. Er möchte wieder mehr Kontakt haben. Der Magdeburger war 50 Jahre verheiratet, bis seine Frau im April des vergangenen Jahres verstarb. "Wenn man so allein zu Hause ist, es ist bedrückend. Man kann sich mit keinem austauschen", sagt er.



Mit dieser Situation ist Manfred nicht allein – immer mehr ältere Menschen leben allein. Um 29 Prozent ist die Zahl der Einzel-Haushalte über 75 in Sachsen-Anhalt in den letzten zehn Jahren gestiegen. In Thüringen sind es sogar 34 Prozent. Sachsen liegt mit 20 Prozent im Bundesdurchschnitt. Nach einer Studie des Deutschen Instituts für Altersfragen bekommt jeder vierte alte Mensch nur einmal im Monat Besuch von Freunden oder Bekannten. In Magdeburg versucht die Volkssolidarität jetzt, den einsamen Senioren mit dieser unorthodoxen Maßnahme zu helfen.