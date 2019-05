Ein Großteil der Valsartan-Präparate werde mittlerweile in China und Indien billig hergestellt. Und wenn dort europäische und US-amerikanische Standards nicht eingehalten würden, gäbe es Probleme, so Gert Fiedler weiter, der seit 1986 Apotheker und seit drei Jahren im Vorstand des Apothekerverbandes Sachsen-Anhalt ist.

"Was ich gerade sehe ist etwas, was ich zu DDR-Zeiten ganz genau so erlebt habe. Lieferengpässe. Und die Ursache war ganz genauso. Wir hatten zu DDR-Zeiten eine Konzentration von Produktion. In Ungarn und Tschechien. Und wenn dort eine Fabrik ausfiel, dann hatten wir nix. Das gleiche haben wir jetzt auch. Wir haben Ausfälle, durch eine Konzentration durch Produktion. Aus Kostengründen. Und wenn da ein Hersteller ausfällt, dann haben wir nix."